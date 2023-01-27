



Авиакатастрофа в Непале: "черные ящики" отправят на экспертизу в Сингапур

"Черные ящики", найденные после крушения самолета в Непале, отправят в Сингапур для анализа, чтобы определить причину авиакатастрофы, в результате которой погибли все 72 человека на борту.



Об этом сообщает Associated Press.



И регистратор полетных данных, и бортовой диктофон будут проверены экспертами в Сингапуре.



Первоначально предполагалось, что черные ящики будут доставлены во Францию, где был изготовлен самолет, но теперь власти Непала планируют отправить записывающие устройства в Сингапур.



Комитет, сформированный правительством, все еще расследует причину крушения самолета Yeti Airline.