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Авиакатастрофа в Непале: "черные ящики" отправят на экспертизу в Сингапур
27.01.2023 04:45 Ольга Белозерова

Авиакатастрофа в Непале: "черные ящики" отправят на экспертизу в Сингапур

"Черные ящики", найденные после крушения самолета в Непале, отправят в Сингапур для анализа, чтобы определить причину авиакатастрофы, в результате которой погибли все 72 человека на борту.

Об этом сообщает Associated Press.

И регистратор полетных данных, и бортовой диктофон будут проверены экспертами в Сингапуре. 

Первоначально предполагалось, что черные ящики будут доставлены во Францию, где был изготовлен самолет, но теперь власти Непала планируют отправить записывающие устройства в Сингапур.

Комитет, сформированный правительством, все еще расследует причину крушения самолета Yeti Airline.

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