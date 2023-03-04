Авиакатастрофа в Негеве: названы имена погибших
Днем, 4 марта, были разрешены к публикации имена погибших в результате крушения легкомоторного самолета в Негеве, произошедшее сегодня утром.
Погибшими оказались муж и жена - Рони и Лилах Шошан из Лехавим.
Самолет с супружеской парой в возрасте 55 и 51 год разбился при заходе на аварийную посадку на шоссе 60.
После того, как воздушное судно оказалось на земле, оно загорелось. В итоге, ни Рони, ни Лилах не выжили.
В связи с происшествием шоссе 60 было перекрыто в двух направлениях несколько часов. В настоящий момент выясняется, по какой причине потерпел крушение самолет.
שלושה ילדים נותרו יתומים: רוני ולילך שושן הם ההרוגים בהתרסקות המטוס הקל בדרום | לידיעה המלאה >>> https://t.co/wjy1DRT0Os@Itsik_zuarets— כאן חדשות (@kann_news) March 4, 2023
(צילום: רשתות חברתיות) pic.twitter.com/LYMq7zQSS5