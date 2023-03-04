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Авиакатастрофа в Негеве: названы имена погибших
04.03.2023 17:10 Алина Груднева

Авиакатастрофа в Негеве: названы имена погибших

Днем, 4 марта, были разрешены к публикации имена погибших в результате крушения легкомоторного самолета в Негеве, произошедшее сегодня утром.

Погибшими оказались муж и жена - Рони и Лилах Шошан из Лехавим.

Самолет с супружеской парой в возрасте 55 и 51 год разбился при заходе на аварийную посадку на шоссе 60.

После того, как воздушное судно оказалось на земле, оно загорелось. В итоге, ни Рони, ни Лилах не выжили.

В связи с происшествием шоссе 60 было перекрыто в двух направлениях несколько часов. В настоящий момент выясняется, по какой причине потерпел крушение самолет.
 

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