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Авиакатастрофа в Италии: два военных самолета столкнулись во время учений
08.03.2023 12:32 Евгения Маркова

Авиакатастрофа в Италии: два военных самолета столкнулись во время учений

Два пилота итальянских ВВС погибли во вторник при столкновении в воздухе двух самолетов недалеко от столицы Италии.

Правительство страны и военные официальные лица подтвердили, что крушение произошло, а в сообщениях СМИ говорится, что ВВС и прокуратура близлежащего города Тиволи начали расследование причин столкновения.

По официальным данным, два легких винтовых самолета U-208 выполняли учебное задание, взлетев с военного аэродрома Гуидония, расположенного примерно в 25 км к северо-востоку от Рима. Пилоты перед крушениям не сообщали о неполадках. Власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле, но СМИ сообщили, что некоторые обломки упали на придорожную парковку, причинив материальный ущерб.

По сообщениям СМИ и со слов очевидцев, самолеты летели друг за другом, прежде чем отклониться от курса и столкнуться.

Сообщается, что пилоты из 60-го крыла ВВС Италии, базирующегося в военном аэропорту Гуидония, проводили учения в преддверии празднования 100-летия со дня основания ВВС Италии в конце этого месяца.

U-208 представляет собой легкий одновинтовой самолет, способный развивать максимальную скорость 285 километров в час. Эти самолетв не используются для боевых действий и может перевозить до пяти пассажиров, включая пилота.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сказала, что она "опустошена, узнав о гибели двух пилотов ВВС во время тренировочного происшествия недалеко от Гуидонии".

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