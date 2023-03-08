



Авиакатастрофа в Италии: два военных самолета столкнулись во время учений

Два пилота итальянских ВВС погибли во вторник при столкновении в воздухе двух самолетов недалеко от столицы Италии.



Правительство страны и военные официальные лица подтвердили, что крушение произошло, а в сообщениях СМИ говорится, что ВВС и прокуратура близлежащего города Тиволи начали расследование причин столкновения.



По официальным данным, два легких винтовых самолета U-208 выполняли учебное задание, взлетев с военного аэродрома Гуидония, расположенного примерно в 25 км к северо-востоку от Рима. Пилоты перед крушениям не сообщали о неполадках. Власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле, но СМИ сообщили, что некоторые обломки упали на придорожную парковку, причинив материальный ущерб.

#Breaking Italy Plane Crash: Pilots Die After Two Italian Air Force Planes Collide Mid-Air Near Guidonia Military Airport During Exercise pic.twitter.com/WvzYHPkMBY — Mekal Shan (@mekalshan) March 7, 2023

По сообщениям СМИ и со слов очевидцев, самолеты летели друг за другом, прежде чем отклониться от курса и столкнуться.Сообщается, что пилоты из 60-го крыла ВВС Италии, базирующегося в военном аэропорту Гуидония, проводили учения в преддверии празднования 100-летия со дня основания ВВС Италии в конце этого месяца.U-208 представляет собой легкий одновинтовой самолет, способный развивать максимальную скорость 285 километров в час. Эти самолетв не используются для боевых действий и может перевозить до пяти пассажиров, включая пилота.Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сказала, что она "опустошена, узнав о гибели двух пилотов ВВС во время тренировочного происшествия недалеко от Гуидонии".