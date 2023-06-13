



Ави Хими допрошен по обвинению в сексуальных домогательствах

Бывший председатель Ассоциации адвокатов Израиля Ави Хими допрошен по подозрению в сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием.



Он подал в отставку в январе после телевизионного репортажа о том, что он домогался женщины-адвоката.



Хими настаивал на том, что состоял с ней в отношениях в течение длительного периода времени, и никаких сексуальных преступлений не совершал.



"Он был человеком со статусом, который позволял себе вести себя неприемлемым образом. К сожалению, это регрессивное поведение авторитетных мужчин по отношению к женщинам происходит и сегодня. То, что он сделал, является сексуальным домогательством", - утверждала в интервью 13 каналу женщина, которая обвинила его в домогательствах.



Сам Ави Хими, который выступает категорически против правовой реформы, считает, что обвинения против него являются попыткой заставить его замолчать.



"Время было выбрано намеренно и четко — меня пытались вывести из игры. Они никогда не добьются успеха", — отметил он.

