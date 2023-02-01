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Авария в Суэцком канале: навигация не нарушена
01.02.2023 20:25 Евгения Маркова

Авария в Суэцком канале: навигация не нарушена

В среду в Суэцком канале сломался танкер, перевозивший сжиженный природный газ, но движение по одному из ключевых водных пути не пострадало, сообщил представитель Управления Суэцкого канала Египта Джордж Сафват.

У судна Grace Emilia, плавающего под флагом Багамских островов, отказал руль, и буксиры оттащили его к краю канала, чтобы пропустить другие суда, уточнил Сафват.

Открытый в 1869 году Суэцкий канал обеспечивает важнейшую логистику для транспортировки морским путем  нефти, природного газа  и многих других грузов. Через канал проходит около 10% мировой торговли, что является основным источником иностранной валюты для Египта.
 

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