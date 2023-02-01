



Авария в Суэцком канале: навигация не нарушена

В среду в Суэцком канале сломался танкер, перевозивший сжиженный природный газ, но движение по одному из ключевых водных пути не пострадало, сообщил представитель Управления Суэцкого канала Египта Джордж Сафват.



У судна Grace Emilia, плавающего под флагом Багамских островов, отказал руль, и буксиры оттащили его к краю канала, чтобы пропустить другие суда, уточнил Сафват.



Открытый в 1869 году Суэцкий канал обеспечивает важнейшую логистику для транспортировки морским путем нефти, природного газа и многих других грузов. Через канал проходит около 10% мировой торговли, что является основным источником иностранной валюты для Египта.

