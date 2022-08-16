



Авария в Иерусалиме: открыт сбор средств на помощь семье Глуштейн

Автобусная авария в Иерусалиме, произошедшая на прошлой неделе, унесла жизни трех членов семьи Глуштейн - Шошаны и двух ее дочерей Хаи Сары и Ханы.



Как сообщается, они приехали в Иерусалим за покупками. Пока глава семейства с сыновьями зашел в один из магазинов, Шошана с девочками стояли на остановке.



Были слышны сирены скорой помощи. Шошана Глуштейн рассказала невестке, что у ее отца есть обычай читать главу Теилим каждый раз, когда он слышит, как мимо проносится скорая помощь. Она закрыла глаза и начала читать, а когда открыла - увидела несущийся ей на встречу автобус.



Она пыталась убежать, но коляска с ребенком застряла. Пока женщина пыталась ее высвободить, их сбил автобус.



В связи с трагедией был открыт сбор средств на помощь семье Глуштейн.



"Мы все в шоке от трагедии, но мы не можем просто покачать головой и двигаться дальше. Мы не должны игнорировать горе семьи. Мы должны помогать им и давать щедро, каждый в меру своих возможностей", - говорится на странице сбора.