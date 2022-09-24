



Авария в Грузии: раненые прибыли в Израиль

Четверо пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера в Грузии, прибыли на самолете в Израиль.



Об этом сообщает Ynet.



Бригады Magen David Adom эвакуировали пострадавших в больницу "Рамбам" в Хайфе и больницу "Шиба" в Тель-ха-Шомер.



Как отмечается, большинство пострадавших были выписаны из грузинских больниц.



Среди 15 пострадавших в ДТП между туристическим микроавтобусом и грузовым автомобилем в Грузии большинство являются израильтянами. Двое израильтян погибли в результате аварии.