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Авария в Грузии: раненые прибыли в Израиль
24.09.2022 09:55 Ольга Белозерова

Авария в Грузии: раненые прибыли в Израиль

Четверо пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера в Грузии, прибыли на самолете в Израиль.

Об этом сообщает Ynet.

Бригады Magen David Adom эвакуировали пострадавших в больницу "Рамбам" в Хайфе и больницу "Шиба" в Тель-ха-Шомер.

Как отмечается, большинство пострадавших были выписаны из грузинских больниц. 

Среди 15 пострадавших в ДТП между туристическим микроавтобусом и грузовым автомобилем в Грузии большинство являются израильтянами. Двое израильтян погибли в результате аварии. 

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