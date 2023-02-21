



Авария в Эшколь: целая семья была уничтожена в одно мгновение



Четверо членов семьи Кашаала погибли вчера (в понедельник) в серьезной автомобильной аварии, произошедшей на перекрестке Орим в региональном совете Эшколь.



44-летний Ахмад Кашаала, его 25-летняя жена Рания Абу-Медигам, их полуторагодовалая дочь Хинд и 3-летняя внучка Ахмеда Илафа Джаара стали жертвами смертельной аварии. Мать Илафа до сих пор находится в больнице "Сорока" в состоянии средней тяжести.



По предварительным данным, семья отправилась на пикник в окрестностях своего дома. Они оставили 3-месячную дочку с дядей и тем самым спасли жизнь малышке, в то время как ее семья погибла.