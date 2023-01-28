



Авария в Бат-Яме: погиб рецидивист, обвиняемый в убийстве

Установлена личность мотоциклиста, погибшего в субботу на улице А-Невиим в Бат-Яме. Это был 38-летний преступник Офир Нямчик, известный своими связями с криминальной группировкой Ицхака Абарджиля.



Рано утром в субботу Офир Намчик на мотоцикле на полной скорости, врезался в припаркованный автомобиль на улице А-Невиим. Его тело было найдено в тридцати метрах от мотоцикла. Попытки реанимации были безуспешными.



В 2014 году Нямчик избежал заключения за недостатком улик после предъявленных ему и брату обвинений в убийстве. Через два года ему было предъявлено новое обвинение по по пяти пунктам, включая преступный сговор с целью убийства. Судебный разбирательство не завершено.



Нямчик недавно освободился из тюрьмы после очередного ареста по подозрению в вымогательстве – в 2021 году он был задержан по жалобе тель-авивского автоторговца. В апреле 2022 года арестованному было предъявлено еще одно обвинение как зачинщику тюремной драки, в результате которой он сам был ранен.

