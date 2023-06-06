



Авария на шоссе№ 6: водитель потерял управление и выехал на встречную полосу



Авария на шоссе номер шесть между развязкой Кирьят-Гат и развязкой Маахаз, в которой погибли три человека, произошла по вине водителя, который потерял контроль над своим автомобилем и выехал на встречную полосу.



Это следует из результатов первоначального расследования аварии. Водитель столкнулся лоб в лоб с несколькими автомобилями, включая два автомобиля, в которых ехали погибшие - Джихад и Фарс Насасара, чей автомобиль загорелся, и еще одного человека на трассе.



Водитель-нарушитель получил лишь незначительные травмы, был госпитализирован и будет допрошен позже.