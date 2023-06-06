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Авария на шоссе№ 6: водитель потерял управление и выехал на встречную полосу
06.06.2023 11:45 Аркадий Бочаровский

Авария на шоссе№ 6: водитель потерял управление и выехал на встречную полосу


Авария на шоссе номер шесть между развязкой Кирьят-Гат и развязкой Маахаз, в которой погибли три человека, произошла по вине водителя, который потерял контроль над своим автомобилем и выехал на встречную полосу. 

Это следует из результатов первоначального расследования аварии. Водитель столкнулся лоб в лоб с несколькими автомобилями, включая два автомобиля, в которых ехали погибшие - Джихад и Фарс Насасара, чей автомобиль загорелся, и еще одного человека на трассе. 

Водитель-нарушитель получил лишь незначительные травмы, был госпитализирован и будет допрошен позже.

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