



Авария на американских горках в Нью-Джерси, пятеро пострадавших

Пять человек находятся в больнице после аварии на американских горках в Джексон Тауншип, Нью-Джерси.



По словам очевидцев, американские горки El Toro резко двинулись вперед в конце аттракциона как раз в тот момент, когда люди сходили с них.



Большинство пострадавших жаловались на боли в спине после аварии.



Официальные лица проверяют рельсы, но пока нет официальной информации о причинах неисправности аттракциона.



Аттракцион остается закрытым до завершения проверок.