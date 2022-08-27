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Авария на американских горках в Нью-Джерси, пятеро пострадавших
27.08.2022 03:34 Евгения Маркова

Авария на американских горках в Нью-Джерси, пятеро пострадавших

Пять человек находятся в больнице после аварии на американских горках в Джексон Тауншип, Нью-Джерси.

По словам очевидцев, американские горки El Toro резко двинулись вперед в конце аттракциона как раз в тот момент, когда люди сходили с них.

Большинство пострадавших жаловались на боли в спине после аварии.

Официальные лица проверяют рельсы, но пока нет официальной информации о причинах неисправности аттракциона.

Аттракцион остается закрытым до завершения проверок.

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