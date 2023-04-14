



Авария автобуса в Южной Корее: 4 израильтянина остаются в тяжелом состоянии

Четверо израильтян, пострадавших в результате крушения туристического автобуса в Южной Корее в четверг, в котором одна гражданка Израиля погибла, по состоянию на пятницу все еще были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным МИД, из 33 израильтян, пострадавших в результате инцидента, четверо находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести, а остальные получили легкие травмы, и все они лечатся в девяти различных больницах Южной Кореи.



МИД Израиля и местное посольство находятся в контакте со всей группой и их семьями и работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть всех домой.



Женщина, погибшая в авиакатастрофе, была опознана как 60-летнея Маргарита Шварцберг из Хадеры.



Автобус с 33 израильскими туристами ехал из популярного исторического города Кёнджу на юго-востоке в близлежащий Чхунджу, когда поздно вечером в четверг он перевернулся после крутого поворота.



“Из-за крутой дороги автобус соскользнул вниз во время переключения передач, водитель потерял управление и врезался в близлежащие деревья, из-за чего автобус перевернулся на бок”, – сообщили в полиции Чхунджу.



По словам местных властей, южнокорейский водитель и гид также были ранены и доставлены в больницу.



МИД Южной Кореи заявило, что окажет всю необходимую поддержку пострадавшим по запросу посольства Израиля в Сеуле. Посол Израиля в Южной Корее Акива Тор посетил всех раненых в больницах, где они проходят лечение, в четверг и пятницу. В видеообращении посол сообщил, что раненые “получают превосходную помощь” от местных медицинских работников.