



Авария автобуса в Канаде: По меньшей мере 15 человек погибли

Автобус, перевозивший, в основном, пожилых людей, столкнулся с грузовиком с полуприцепом на перекрестке шоссе в сельской части канадской провинции Манитоба в четверг, в результате чего 15 человек погибли и еще 10 получили ранения, сообщает Associated Press.



Согласно данным полиции, в автобусе находились 25 человек.



Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.



“Я выражаю глубочайшие соболезнования тем, кто сегодня потерял близких, и думаю о раненых. Я не могу представить боль, которую испытывают пострадавшие”, – написал он.