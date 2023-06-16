Новости » Происшествия
авария
16.06.2023 08:40 Наталья Богинская

Авария автобуса в Канаде: По меньшей мере 15 человек погибли

Автобус, перевозивший, в основном, пожилых людей, столкнулся с грузовиком с полуприцепом на перекрестке шоссе в сельской части канадской провинции Манитоба в четверг, в результате чего 15 человек погибли и еще 10 получили ранения, сообщает Associated Press.

Согласно данным полиции, в автобусе находились 25 человек.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter. 

“Я выражаю глубочайшие соболезнования тем, кто сегодня потерял близких, и думаю о раненых. Я не могу представить боль, которую испытывают пострадавшие”, – написал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы