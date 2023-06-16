Авария автобуса в Канаде: По меньшей мере 15 человек погибли
Автобус, перевозивший, в основном, пожилых людей, столкнулся с грузовиком с полуприцепом на перекрестке шоссе в сельской части канадской провинции Манитоба в четверг, в результате чего 15 человек погибли и еще 10 получили ранения, сообщает Associated Press.
Согласно данным полиции, в автобусе находились 25 человек.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.
“Я выражаю глубочайшие соболезнования тем, кто сегодня потерял близких, и думаю о раненых. Я не могу представить боль, которую испытывают пострадавшие”, – написал он.
VIEWERS DISCRETION ADVISED🚨— 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) June 15, 2023
📍Fatal Accident On Hwy1 Near Carberry, MB @CarraDeShaukeen
At least 15 people have been killed in a crash Between A Semi-Truck & Handi-Transit Vehicle on the Trans-Canada Highway west of Winnipeg near Carberry, Manitoba. #Carberry #mbpoli #Mantioba… pic.twitter.com/7KC0GGDibj