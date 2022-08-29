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Атаковавший с мачете на дороге: "Машина ехала безумно, я думал - теракт"
29.08.2022 20:34 Ольга Белозерова

Атаковавший с мачете на дороге: "Машина ехала безумно, я думал - теракт"

71-летний житель Кармиэля Ори Пинхас Шори, который угрожал с мачете арабскому водителю во время ссоры на дороге, заявил, что думал, что столкнулся с террористом.

Об этом сообщает Times of Israel.

Шори заявил, что другой автомобиль ехал "безумно". 

"Я боялся за себя, я думал, что это теракт. Я действительно думал, что это теракт, что это кто-то, кто хочет что-то сделать", - отметил он. 

Ранее суд продлил срок содержания мужчины под стражей на четыре дня. 

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