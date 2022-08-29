



Атаковавший с мачете на дороге: "Машина ехала безумно, я думал - теракт"

71-летний житель Кармиэля Ори Пинхас Шори, который угрожал с мачете арабскому водителю во время ссоры на дороге, заявил, что думал, что столкнулся с террористом.



Об этом сообщает Times of Israel.



Шори заявил, что другой автомобиль ехал "безумно".



"Я боялся за себя, я думал, что это теракт. Я действительно думал, что это теракт, что это кто-то, кто хочет что-то сделать", - отметил он.



Ранее суд продлил срок содержания мужчины под стражей на четыре дня.