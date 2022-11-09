



Атаковавший на шоссе Аялон в прошлом сбил человека и бросил его без помощи

В израильской прессе опубликованы подробности о мотоциклисте, жестоко избившем водителя на шоссе Аялон 7 ноября.



В результате избиения у водителя проломлен череп и он находится в реанимации.



Эрик Гринфельд, водитель скутера, жестоко избившим другого водителя, ранее был участником ДТП, в результате которого погиб человек. Кроме того, у него есть история правонарушений, за которые он получал легкие наказания.





С публикацией его имени сегодня утром был разрушен мир семьи, которая в беседе с корреспондентом 12-го канала рассказала об аварии, в которой Гринфельд насмерть сбил их отца - и скрылся с места происшествия. "У нас в семье такая буря эмоций", - говорит дочь погибшего мужчины. "Только увидев его имя сегодня, я вернулась в прошлое".



Она рассказывает о том дне, когда произошла роковая авария: "Мой отец направлялся к своей матери, это был вечер Шаббата. Он переходил дорогу по пешеходному переходу и... тот же самый, тот же самый подонок быстро пронесся по площади, не остановился на переходе, сбил его, отбросил к ближайшей стене и сбежал, оставив умирать".



"Это был очень дождливый день, поэтому людей было не так много", - вспоминает она. "Через некоторое время дома раздался телефонный звонок. Нам позвонили из Ихилов: "Ваш отец ранен, приезжайте в госпиталь"".



Их отцу тогда было всего 58 лет. Его доставили в больницу с травмой головы, и через полтора года умер.



В обвинительном заключении Гринфельду были предъявлены обвинения в пренебрежении интересами пострадавшего, препятствовании следственным действиям, вождении без прав, без страховки, без экзамена. Семья говорит, что тогда суд сжалился над ним, предпочтя учесть реабилитацию Гринфельда и не приговаривать его к реальному тюремному заключению. "Судья сказал: "У меня недостаточно доказательств, но он молодой человек, давайте дадим ему шанс реабилитироваться", - утверждает дочь. "Как вы видите, именно так выглядит восстановление".



"Моя семья была разрушена, была разрушена семья того человека, который сейчас лежит без сознания в Ихилов. Он уже не будет тем человеком, которым был, я уверен. А что получит этот? Он выйдет на свободу еще через месяц, еще через год, еще через два, а может быть и завтра. Кому-то снова пробьет голову каской? Или собьет машиной? Что-то здесь должно измениться", - добавляет она.



После того несчастного случая Гринфельд не переставал попадать в неприятности. Десять лет назад он был осужден за аналогичное нападение, в котором он избил курьера, работавшего с ним мотоциклетным шлемом. И снова суд сжалился над ним: полиция требовала реального лишения свободы, а суд согласился на три месяца общественных работ.

