



Атакована американская военная база в Сирии

В понедельник, 15 августа, беспилотники нанесли удар по американской базе на востоке Сирии.

По данным АР, жертв и повреждений в результате удара нет.

По словам военных, нападение произошло в районе базы Аль-Танф. Ответственность за нападение не взяла ни одна организация.

"Войска отреагировали на атаку нескольких беспилотных летательных аппаратов в окрестностях гарнизона Аль-Танф", - сказано в заявлении американского командования.

Уточняется, что был успешно поражен один из беспилотников. Второй БПЛА взорвался на территории комплекса. Другие попытки ударов беспилотников не увенчались успехом.