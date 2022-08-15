Новости » Происшествия
Атакована американская военная база в Сирии
15.08.2022 15:49 Алина Груднева

Атакована американская военная база в Сирии

В понедельник, 15 августа, беспилотники нанесли удар по американской базе на востоке Сирии.

 
По данным АР, жертв и повреждений в результате удара нет.
 
По словам военных, нападение произошло в районе базы Аль-Танф. Ответственность за нападение не взяла ни одна организация.
 
"Войска отреагировали на атаку нескольких беспилотных летательных аппаратов в окрестностях гарнизона Аль-Танф", - сказано в заявлении американского командования.
 
Уточняется, что был успешно поражен один из беспилотников. Второй БПЛА взорвался на территории комплекса. Другие попытки ударов беспилотников не увенчались успехом.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы