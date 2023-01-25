



Десятки ударов ножом для разделки мяса. Обвинение бандитам из клана Абу Латиф

Окружной суд Хайфы предъявил обвинительное заключение Ибрагиму Хилафа из Басмат Тивон, Салиму Шакура из Кисра Самии и Фарсе Мусы из Дейр аль-Асада. Все трое обвиняются в покушении на убийство в ресторане в Кфар-Ясиф.



Согласно представленному обвинительному заключению, инцидент произошел около месяца назад, когда между обвиняемыми и другим человеком возник спор. Двое из обвиняемых схватили нож для разделки мяса из шкафа, расположенного у входа в помещение ресторана.



В какой-то момент, как указано в обвинительном заключении, потерпевший встал со стула, и сразу после этого обвиняемые напали на него вдвоем и нанесли ему удар ножом в верхнюю часть тела с намерением причинить смерть. Во время нападения потерпевший пытался вырваться и убежать, но члены банды повалили его на землю и продолжали избивать, нанося энергичные и сильные удары кулаками и ногами по голове и всем частям тела. После этого обвиняемые скрылись из ресторана.



В результате избиений и ножевых ранений мужчина получил серьезные травмы и несколько дней находился под наркозом. Все трое принадлежат к преступной организации Абу Латиф, и полиция разыскивает одного из старших членов этой преступной организации, которому приписывают причастность к покушению на убийство; после инцидента он исчез и до сих пор не найден.