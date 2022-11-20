



Атаковали блокпост полиции: в Иерусалиме арестовали угонщиков авто

Сегодня утром в Иерусалиме были арестованы четверо подозреваемых в угоне автомобилей.



Подозреваемые были пойманы после того, как протаранили полицейский контрольно-пропускной пункт на автомобиле, который пропал в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.



Утверждается, что рассматриваемый автомобиль был украден в районе Гило на юге Иерусалима. После серии угонов полиция установила блокпост на станции Мориа для поиска проезжающих мимо угнанных автомобилей и другой контрабанды.



Подозреваемый, идентифицированный как палестинец, прибыл на предположительно угнанном автомобиле, и его попросили остановиться на контрольно-пропускном пункте. В ответ нападавший продолжил движение и увеличил скорость, пытаясь прорваться через полицейский барьер.



Он врезался в две полицейские машины на блокпосту, поставив под угрозу безопасность полицейских, и в результате сам получил ранения.



Остальные трое подозреваемых также пытались прорваться через тот же блокпост, были задержаны и доставлены для допроса.