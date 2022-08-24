



Атаки на Черкасскую область, Харьков и Миргород. Детали

Главы областных военных администраций рассказали об атаках россиян.



Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасщиной вражескую ракету. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.



"Не публикуйте фото или видео! Не подвергайте всех повторным атакам по локациям! И обязательно берегитесь во время воздушных тревог!", - указано в сообщении.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в День независимости Украины враг усугубляет террор мирного населения Харьковщины.



Сегодня оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами пгт Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома и инфраструктура. К сожалению, 2 гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики. Информация уточняется.



Также прямо сейчас враг обстреливает из артиллерии г. Дергачи.



"Напоминаю, что сегодня в течение дня на территории Харьковской области продолжается комендантский час. Риск обстрелов очень высок. По возможности находитесь в укрытиях", - указано в сообщении.



Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в результате атаки россиян погибших и раненых нет. В Миргороде 4 попадания по инфраструктуре.



"Берегите друг друга. Во время тревоги будьте в укрытиях!", - отметил он.