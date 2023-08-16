Атака возле кибуца Ган-Шмуэль: все подробности
Появились первые подробности о перестрелке, произошедшей вечером, 16 августа, на шоссе №65 возле кибуца Ган-Шмуэль.
На горячую линию MАDA поступило сообщение об инциденте с применением насилия. Неизвестные расстреляли автомобиль.
Прибывшие на место происшествия медики выявили четырех пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями. Позже была установлена смерть 40-летнего мужчины.
Остальных раненых экстренно госпитализировали в медицинский центр "Гиллель-Яффе" в городе Хадера. По версии следствия, речь идет о покушении.
ראשוני: ניסיון חיסול ליד גן שמואל - 4 נפצעו מירי לעבר רכב@moyshis— כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2023
(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/WfkmjBpU4Y
הירי ליד גן שמואל: נקבע מותו של אחד הפצועים, 3 נוספים במצב קשה | לכל הפרטים >>> https://t.co/CXYgDhqT8u@moyshis (אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/28Q023unFL— כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2023