



Атака возле кибуца Ган-Шмуэль: все подробности

Появились первые подробности о перестрелке, произошедшей вечером, 16 августа, на шоссе №65 возле кибуца Ган-Шмуэль.



На горячую линию MАDA поступило сообщение об инциденте с применением насилия. Неизвестные расстреляли автомобиль.



Прибывшие на место происшествия медики выявили четырех пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями. Позже была установлена смерть 40-летнего мужчины.



Остальных раненых экстренно госпитализировали в медицинский центр "Гиллель-Яффе" в городе Хадера. По версии следствия, речь идет о покушении.

ראשוני: ניסיון חיסול ליד גן שמואל - 4 נפצעו מירי לעבר רכב@moyshis

(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/WfkmjBpU4Y — כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2023