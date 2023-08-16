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Атака возле кибуца Ган-Шмуэль: все подробности
16.08.2023 19:36 Алина Груднева

Атака возле кибуца Ган-Шмуэль: все подробности

Появились первые подробности о перестрелке, произошедшей вечером, 16 августа, на шоссе №65 возле кибуца Ган-Шмуэль.

На горячую линию MАDA поступило сообщение об инциденте с применением насилия. Неизвестные расстреляли автомобиль.

Прибывшие на место происшествия медики выявили четырех пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями. Позже была установлена смерть 40-летнего мужчины.

Остальных раненых экстренно госпитализировали в медицинский центр "Гиллель-Яффе" в городе Хадера. По версии следствия, речь идет о покушении.

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