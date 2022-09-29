



Атака в Иерусалиме: арестованы двое подозреваемых

Полиция арестовала двух жителей Иерусалима по подозрению в нападении на человека в промзоне.

На человека напали с дубинками и острым инструментом на его рабочем месте.

Вызванные на место сотрудники полиции приступили к выяснению обстоятельств инцидента. Причастные к нападению лица скрылись.

Их личности были установлены. Позже полиция арестовала двух человек. Сегодня они предстанут перед судом, где полиция будет просить о продлении срока их содержания под стражей.