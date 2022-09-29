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Атака в Иерусалиме: арестованы двое подозреваемых
29.09.2022 10:15 Алина Груднева

Атака в Иерусалиме: арестованы двое подозреваемых

Полиция арестовала двух жителей Иерусалима по подозрению в нападении на человека в промзоне.

 
На человека напали с дубинками и острым инструментом на его рабочем месте.
 
Вызванные на место сотрудники полиции приступили к выяснению обстоятельств инцидента. Причастные к нападению лица скрылись.
 
Их личности были установлены. Позже полиция арестовала двух человек. Сегодня они предстанут перед судом, где полиция будет просить о продлении срока их содержания под стражей.

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