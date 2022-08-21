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Атака с ножом в Раанане: арестован подросток
21.08.2022 13:57 Алина Груднева

Атака с ножом в Раанане: арестован подросток

Полиция арестовала 17-летнего подростка по подозрению в нанесении ножевых ранений двум мирным жителям в Раанане.

 
Один человек получил легкие ранения, второй - ранения средней степени тяжести.
 
Оба пострадавших были доставлены в медицинский центр "Меир" в Кфар-Сабе.
 
По данным полиции, атака была совершена не на национальной почве. Подозреваемый будет доставлен в суд для слушания дела о продлении срока его содержания под стражей. Подростка проверят психиатры.

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