



Атака с ножом в Раанане: арестован подросток

Полиция арестовала 17-летнего подростка по подозрению в нанесении ножевых ранений двум мирным жителям в Раанане.

Один человек получил легкие ранения, второй - ранения средней степени тяжести.

Оба пострадавших были доставлены в медицинский центр "Меир" в Кфар-Сабе.

По данным полиции, атака была совершена не на национальной почве. Подозреваемый будет доставлен в суд для слушания дела о продлении срока его содержания под стражей. Подростка проверят психиатры.