Вечером 11 сентября, когда практически на всей территории Украины была воздушная тревога, начала появляться информация о пропаже электричества. В Дергачевском городском совете обесточивание общины объяснили ударом российских оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области.



Проблемы со светом фиксировались во многих областях Украины и даже в Киеве. Сообщалось об аналогичных проблемах – пропаже электроэнергии - и в Белгородской области РФ.

Позже стало известно, что силы РФ обесточили Харьковскую ТЭЦ-5, которая является одной из крупнейших в Украине. Именно этим в местных пабликах объясняли массовые отключения света.



Полтавская, Сумская, Днепропетровская и Харьковская области остались без или с перебоями света.



Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что в результате атаки РФ полностью обесточена вся Харьковская область. По его словам, Харьковоблэнерго работает над восстановлением электроснабжения.

20:56

Сообщают о перебоях с электричеством и в некоторых районах Киева. Из-за удара по Харькову, сейчас обесточены многие области. Если у вас проблемы со светом - запаситесь водой и отключите электроприборы.



21:02

Мэр

Харькова

Игорь Терехов

по инфраструктурному объекту города. "В следствии удара - во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы", – сказал он.



Мэр призвал сохранять спокойствие. Также в РФ высказались о том, что удар был нанесен по ТЭЦ в Кременчуге. Сработала система ПВО. Также есть попадание в объект инфраструктуры за городом. Некоторые улицы без света.









Глава

Сумской области

сообщает глава ОВА

Дмитрий Живицкий

сообщил, что тем, у кого возникли проблемы со светом нужно выключить электроприборы и бытовую технику.



В

ВСУ

сказали, что энергетики уже работают.



В

Днепропетровской области

некоторые города тоже остались без света. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Жителям рекомендовали использовать павербанки и зарядить устройства, пока есть возможность.

21:26

"Укрзалізниця" уже

предупредила

: в связи с массовыми отключения света в Украине ожидаются задержки поездов. Уточняется, что могут быть задержаны поезда на Слобожанском районе с м в Харьков, а также в Сумах и Полтаве.



По состоянию на

22:00

начала поступать информация о частичном постепенном возобновлении электроснабжения по регионам Украины. В частности, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о полном возобновлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях



Вместе с тем он выложил видео, где виден пожар на одном из объектов критической инфраструктуры Харьковщины, подписав: "Работает ГСЧС".

22:29

Поставки света в Украине начали постепенно

восстанавливаться

после того, как россияне нанесли удар. Власти на местаз объявили о начале восстановления в нескольких городах и обещают продолжать работу ночью.



В

Офисе президента Украины

подтвердили, что удар нанесся по Харьковской ТЭЦ, которая является одной из самых больших в Украине. "Россия – страна-террорист. Две крылатые ракеты попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. Сейчас на месте трудятся пожарные", – сказано в сообщении.



Жителей успокоили, что работают энергетики.



По данным "Укрзализныци", из-за перебоев с электроснабжением задержка имеют следующие поезда:

№1 Харьков – Ивано-Франковск

– ориентировочная задержка 45 мин;

№786 Киев – Шостка

– задержка 40 мин (электроснабжение восстановлено, поезд следует дальше).



Со станции Харьков-Пас. может быть задержана отправка поездов

№164 Харьков – Киев

(время отправления 21:16),

№7 Харьков - Одесса

(время отправления 21:43).

на ввечерние события Президент Украины

Владимир Зеленский

: "Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты".







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