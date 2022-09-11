Атака россиян: обесточены целые регионы Украины. Подробности
Вечером 11 сентября, когда практически на всей территории Украины была воздушная тревога, начала появляться информация о пропаже электричества. В Дергачевском городском совете обесточивание общины объяснили ударом российских оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области.
Проблемы со светом фиксировались во многих областях Украины и даже в Киеве. Сообщалось об аналогичных проблемах – пропаже электроэнергии - и в Белгородской области РФ.
Позже стало известно, что силы РФ обесточили Харьковскую ТЭЦ-5, которая является одной из крупнейших в Украине. Именно этим в местных пабликах объясняли массовые отключения света.
Полтавская, Сумская, Днепропетровская и Харьковская области остались без или с перебоями света.
Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что в результате атаки РФ полностью обесточена вся Харьковская область. По его словам, Харьковоблэнерго работает над восстановлением электроснабжения.
20:56 Сообщают о перебоях с электричеством и в некоторых районах Киева. Из-за удара по Харькову, сейчас обесточены многие области. Если у вас проблемы со светом - запаситесь водой и отключите электроприборы.
21:02 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по инфраструктурному объекту города. "В следствии удара - во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы", – сказал он.
Мэр призвал сохранять спокойствие. Также в РФ высказались о том, что удар был нанесен по ТЭЦ в Кременчуге. Сработала система ПВО. Также есть попадание в объект инфраструктуры за городом. Некоторые улицы без света.
Глава Сумской области сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что тем, у кого возникли проблемы со светом нужно выключить электроприборы и бытовую технику.
В ВСУ сказали, что энергетики уже работают.
В Днепропетровской области некоторые города тоже остались без света. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Жителям рекомендовали использовать павербанки и зарядить устройства, пока есть возможность.
21:26 "Укрзалізниця" уже предупредила: в связи с массовыми отключения света в Украине ожидаются задержки поездов. Уточняется, что могут быть задержаны поезда на Слобожанском районе с м в Харьков, а также в Сумах и Полтаве.
По состоянию на 22:00 начала поступать информация о частичном постепенном возобновлении электроснабжения по регионам Украины. В частности, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о полном возобновлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях
Вместе с тем он выложил видео, где виден пожар на одном из объектов критической инфраструктуры Харьковщины, подписав: "Работает ГСЧС".
22:29 Поставки света в Украине начали постепенно восстанавливаться после того, как россияне нанесли удар. Власти на местаз объявили о начале восстановления в нескольких городах и обещают продолжать работу ночью.
В Офисе президента Украины подтвердили, что удар нанесся по Харьковской ТЭЦ, которая является одной из самых больших в Украине. "Россия – страна-террорист. Две крылатые ракеты попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. Сейчас на месте трудятся пожарные", – сказано в сообщении.
Жителей успокоили, что работают энергетики.
По данным "Укрзализныци", из-за перебоев с электроснабжением задержка имеют следующие поезда:
№1 Харьков – Ивано-Франковск – ориентировочная задержка 45 мин;
№786 Киев – Шостка – задержка 40 мин (электроснабжение восстановлено, поезд следует дальше).
Со станции Харьков-Пас. может быть задержана отправка поездов №164 Харьков – Киев (время отправления 21:16), №7 Харьков - Одесса (время отправления 21:43).
Отреагировал на ввечерние события Президент Украины Владимир Зеленский: "Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты".
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