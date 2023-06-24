



Атака РФ: жертвы в Киеве, разрушенные дома в Днепре, пожар в Харькове. Детали

Россия атакует города и села ночью, когда все мирные граждане, которых они все еще "освобождают" от придуманных режимов, спят. Ночь 24 июня не стала исключением - войска РФ выпустили по Украине более 50 ракет. Есть и погибшие мирные, и пострадавшие... Так, в Киеве есть погибшие, в Днепре - разрушены дома, в Харькове "прилеты" и пожары..



Этой ночью РФ атаковала Украину и ракетами, и дронами-камикадзе из разных направлений. Враг выпустил более 50 ракет, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игната в эфире Национального телемарафона.



"Имели мы атаку десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет на этот раз. Мощная ночная атака", - сказал он.



По данным представителя Воздушных сил ВСУ, россияне также применили бомбардировщики Ту-22М3, выпустив 9 ракет Х-22, которые заходят на цель по баллистической траектории. Юрий Игнат подчеркнул, что эти ракеты украинские силы пока не могут сбивать, - для этого необходимы современные системы вооружения.



Выпустили оккупанты также две крылатые ракеты "Калибр" морского базирования и два дрона-камикадзе.



По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 10 самолетов врага совершили пуски 40 крылатых ракет из Каспийского моря. Силы обороны Украины ночью сбили 41 российскую ракету из всего выпущенных 50 ракет. Однако не удалось уничтожить девять ракет Х-22.

Украинские защитники сбили 40 ракет крылатых ракет Х-101/Х-555 и одну ракету Калибр, написал главнокомандующий на своей странице Facebook.

"Противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования Калибр и ударными дронами Shahed-136/131", - рассказал военный.

По его словам, 10 самолетов стратегической авиации врага совершили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Кроме того, восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.

Из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух ракет морского базирования Калибр. С юга противник атаковал двумя ударными дронами Shahed-136/131. Ракеты Х-22 российские военные преступники направили в направлении Днепра и Кривого Рога, отметил главнокомандующий ВСУ.

К отражению воздушной атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований Центр, Юг и Восток ПС ВСУ, резюмировал Залужный.

Mignews собрал все подробности ночной атаки РФ по Украине



Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, взрывы из-за работы ПВО слышали в разных регионах. Так, в Киеве обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе. По предварительной информации, в результате атаки три человека погибли, 11 травмированы. На момент публикации материала специальные службы продолжали работу, а мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами могут находиться люди.



Атаковали российские оккупанты частный сектор Днепра и выпустили ракеты С-300 по Харькову. Взрывы прозвучали также в Кривом Роге, Николаеве и Кропивницком.



Сигналы об угрозе воздушных атак стали массово звучать в разных областях вскоре после полуночи. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске крылатых ракет Х-101/555 со стратегической авиации с района акватории Каспийского моря в РФ. Кроме того, сообщалось об угрозе атак с применением ударных дронов. Позже стали появляться данные о работе противовоздушной обороны в ряде регионов, где также сообщалось о звуках взрывов.



Атака на Киев



В столице обломки сбитой ракеты попали в жилую высотку в Соломенском районе. Так, по данным столичных властей, в 24-этажном здании были повреждены квартиры на 16, 17 и 18 этажах. Кроме того, было повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке во дворе.



Также стало известно о пострадавших, а уже утром - и о жертвах. Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, тела погибших были обнаружены на месте происшествия.



"Произошло частичное

разрушение

строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах (18-больше) здания с возгораниями отдельными ячейками по этажам. Пожар был локализован в 04.40 и ликвидирован в 06:30", -

рассказал

чиновник.



К ликвидации последствий было привлечены 90 человек и 22 единицы техники ГСЧС в т. ч. два кинологических расчета. На месте работают психологи ГСЧС.

В КГВА проинформировали, что этой ночью в воздушном пространстве около столицы нашей ПВО были сбиты более 20 вражеских ракет.





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Разрушения в Днепре



Этой ночью раздавались взрывы в и Днепре. По словам мэра города Бориса Филатова, россияне целью своей атаки выбрали именно приватный сектор. В результате этой атаки в Днепре полностью разрушены несколько домов.

"Ночью в области было громко от взрывов. Враг массированно атаковал Днепропетровщину. По предварительным данным, 9 крылатых ракет и 3 беспилотника защитника с ПВК "Восток" сбили. К сожалению, есть и попадание в Днепр. И снова цель рашистских преступников - частный сектор", – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в свое Telegram-канале.

Так, пострадали 8 человек, в том числе двое детей (ребята 9 и 16 лет). Четверо человек госпитализированы, добавил чиновник.





"Полностью уничтожены 4 частных дома. Еще 25 - повреждены. Разбиты 5 хозяйственных построек. Изуродованы почти два десятка авто и газопровод"", - рассказал он.





Кроме того, в Днепре был "прилет" по инфраструктурному объекту, есть разрушение.



Пожар в Харькове

В Харькове вражеские удары были нанесены по Слободскому району города. По предварительной информации, россияне для атак использовали ракеты комплекса С-300.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, было зафиксировано попадание в газовую трубу, в результате чего возник пожар.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС. Данных о пострадавших не поступало.



Падение обломков в Кропивницком

В городе обломки сбитых ПВО ВСУ вражеских ракет при падении повредили несколько домов и автомобиль. Как рассказал начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович в результате падения, к счастью, погибших и травмированных нет.

Чиновник добавил, что на месте работают спасатели. Поврежденные дома обследует специальная комиссия.

Кроме того, при необходимости гражданам предложат временное жилье.







Взрывы в Кривом Роге



Взрывы также прозвучали и в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.

Местные власти пока не раскрывают деталей и подробностей о возможных последствиях.

