



Атака против иранской колонны на границе Ирака и Сирии

Саудовская телевизионная сеть Al Arabiya сообщила о нападении, совершенном на границе Ирака и Сирии против про-иранских милиций.



СМИ и армия в Сирии не прокомментировали нападение, но, согласно неофициальным источникам, связанным с Ираном, атака была направлена на грузовики с топливом, направлявшимся в Ливан. Согласно тому же сообщению, в результате нападения есть жертвы, и в настоящее время неясно, кто за ним стоит.



По меньшей мере десять человек погибли в результате авиаудара по автоколонне, перевозившей топливо в Сирию при пересечении сирийско-иракской границы. Об этом сообщило информационное агентство AP.



По словам военных, удар был нанесен по колонне из примерно 15 грузовиков, пересекавших границу Ирака с Сирией недалеко от Аль-Каим. Американские военные заявили, что не имеют отношения к этому инциденту.