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Атака на полицию и ЦАХАЛ в Самарии: арестован житель Тель-Авива
30.08.2022 19:26 Алина Груднева

Атака на полицию и ЦАХАЛ в Самарии: арестован житель Тель-Авива

Арестован житель Тель-Авива по подозрению во вмешательстве в дела полиции и солдат ЦАХАЛа и нападении на них во время беспорядков, произошедших возле арабской деревни в Самарии.

 
В беспорядках участвовали десятки местных жителей и политических активистов.
 
По данным полиции, участники нарушения порядка применяли насилие в отношении ЦАХАЛа и полиции. 
 
В ответ были применены средства для разгона толпы. В ходе обысков у подозреваемого нашли нож. 

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