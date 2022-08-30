



Атака на полицию и ЦАХАЛ в Самарии: арестован житель Тель-Авива

Арестован житель Тель-Авива по подозрению во вмешательстве в дела полиции и солдат ЦАХАЛа и нападении на них во время беспорядков, произошедших возле арабской деревни в Самарии.

В беспорядках участвовали десятки местных жителей и политических активистов.

По данным полиции, участники нарушения порядка применяли насилие в отношении ЦАХАЛа и полиции.

В ответ были применены средства для разгона толпы. В ходе обысков у подозреваемого нашли нож.