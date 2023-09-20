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Атака на нефтебазу в Сочи вызвала мощный пожар – видео
20.09.2023 11:00 Наталья Богинская

Атака на нефтебазу в Сочи вызвала мощный пожар – видео

Утром 20 сентября в Сочи (Краснодарский край РФ) разразился масштабный пожар в районе международного аэропорта и АЗС “Роснефть” – там огнем охватило резервуар с топливом. До этого жители города сообщали о громких взрывах.

Момент взрыва резервуара с дизельным топливом в Сочи попал на видео. По данным СМИ, склад горюче-смазочных материалов возле аэропорта атаковал украинский дрон-камикадзе. 

Пожар распространился на площадь около 100 кв. метров, его тушили более 60 человек.
 

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