



Атака на нефтебазу в Сочи вызвала мощный пожар – видео

Утром 20 сентября в Сочи (Краснодарский край РФ) разразился масштабный пожар в районе международного аэропорта и АЗС “Роснефть” – там огнем охватило резервуар с топливом. До этого жители города сообщали о громких взрывах.



Момент взрыва резервуара с дизельным топливом в Сочи попал на видео. По данным СМИ, склад горюче-смазочных материалов возле аэропорта атаковал украинский дрон-камикадзе.



Пожар распространился на площадь около 100 кв. метров, его тушили более 60 человек.



