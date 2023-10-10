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Атака на Израиль: число раненых возросло до 2806
10.10.2023 14:26 Алина Груднева

Атака на Израиль: число раненых возросло до 2806

По состоянию на 13:30, 10 октября, в Израиле известно о госпитализации 2806 раненых с момента начала террористической атаки ХАМАСа.

По данным минздрава, из них 26 находятся в критическом состоянии, 336 - в тяжелом, 534 - в состоянии средней тяжести, 1479 - с легкими травмами.

Еще 107 пациентам понадобилась психологическая помощь, 210 все еще проходят медицинское обследование.

Многие из них уже выписаны. Сейчас в больницах по всей стране остаются 535 раненых.

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