



Атака на Израиль: число раненых возросло до 2806

По состоянию на 13:30, 10 октября, в Израиле известно о госпитализации 2806 раненых с момента начала террористической атаки ХАМАСа.



По данным минздрава, из них 26 находятся в критическом состоянии, 336 - в тяжелом, 534 - в состоянии средней тяжести, 1479 - с легкими травмами.



Еще 107 пациентам понадобилась психологическая помощь, 210 все еще проходят медицинское обследование.



Многие из них уже выписаны. Сейчас в больницах по всей стране остаются 535 раненых.