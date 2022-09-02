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Атака на гей-парад в Германии: погиб мужчина-трансгендер
02.09.2022 22:31 Ольга Белозерова

Атака на гей-парад в Германии: погиб мужчина-трансгендер

25-летний трансгендерный мужчина скончался от полученных ран в больнице после того, как на него напали на гей-параде в Германии около недели назад. 

Об этом сообщает Reuters.

Мальте С., как его назвали в полиции, бросился на помощь, когда нападавший начал бросать гомофобные оскорбления в адрес других участников парада. Нападавший дважды ударил Мальте С. по лицу. 

Мальте С. потерял сознание после удара в результате падения и больше не пришел в себя. 

В пятницу полиция заявила, что задержала 20-летнего мужчину, которого подозревают в совершении нападения.

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