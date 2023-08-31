



Атака на аэродром под Псковом: опубликованы спутниковые снимки

Появились спутниковые снимки атаки украинских беспилотников на аэродром под российским Псковом.



Об этом сообщает Радио Свобода.



На снимках видно, как повреждено по меньшей мере два самолета типа Ил-76. Издание отмечает, что дронами, скорее всего, пытались попасть в топливные баки самолетов, однако попали в поверхность у крыльев - это должно вывести борта из строя на 2-3 месяца из-за капитального ремонта.



Напомним, в ночь на 30 августа Украина атаковала беспилотниками сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

