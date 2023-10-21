



Атака йеменских хути на Израиль: кадры перехватов ракет эсминцем USS Carney

ВМС США представили кадры перехватов ракет и беспилотников, выпущенных йеменскими хути в сторону Израиля.



Информацию о перехватах подтвердили в Пентагоне.



В частности, для этого был задействован американский эсминец USS Carney, который был отправлен в Средиземное море в рамках поддержки Вашингтоном Израиля.



По словам представителя Пентагона, удалось перехватить четыре крылатые ракеты и 15 беспилотников, запущенных хути по Израилю.

