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Атака йеменских хути на Израиль: кадры перехватов ракет эсминцем USS Carney
21.10.2023 13:15 Алина Груднева

Атака йеменских хути на Израиль: кадры перехватов ракет эсминцем USS Carney

ВМС США представили кадры перехватов ракет и беспилотников, выпущенных йеменскими хути в сторону Израиля.

Информацию о перехватах подтвердили в Пентагоне.

В частности, для этого был задействован американский эсминец USS Carney, который был отправлен в Средиземное море в рамках поддержки Вашингтоном Израиля.

По словам представителя Пентагона, удалось перехватить четыре крылатые ракеты и 15 беспилотников, запущенных хути по Израилю.
 

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