Атака йеменских хути на Израиль: кадры перехватов ракет эсминцем USS Carney

ВМС США представили кадры перехватов ракет и беспилотников, выпущенных йеменскими хути в сторону Израиля.



Информацию о перехватах подтвердили в Пентагоне.



В частности, для этого был задействован американский эсминец USS Carney, который был отправлен в Средиземное море в рамках поддержки Вашингтоном Израиля.



По словам представителя Пентагона, удалось перехватить четыре крылатые ракеты и 15 беспилотников, запущенных хути по Израилю.



US Navy published footage of the #US destroyer USS Carney’s interception of 4 cruise missiles and 15 drones launched from #Yemen towards #Israel, according to what CNN said yesterday, quoting a US official in the #Pentagon. pic.twitter.com/KQH9gdNbOX