



Атака дронов: в Подмосковье нашли обломки шести объектов

В Подмосковье обнаружили обломки шести объектов после атаки дронов на российскую столицу.



По данным Baza, найдены части от двух беспилотников и снарядов.



В селе Ильинское в поле и возле дома на Елисейской улице обнаружили обломки дрона самолетного типа.



В деревне Новинки обнаружили возле дома на улице Озерная металлические фрагменты неизвестного происхождения.



В деревне Жуковка куски снарядов и обломки дрона выявлены возле дома и на участке в дачных кооперативах Новь и Ильинское. А в селе Ромашково металлический предмет упал на крыльцо частной школы "Лидер". Несколько осколков попали на крышу.



