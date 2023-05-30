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Атака дронов: в Подмосковье нашли обломки шести объектов
30.05.2023 19:03 Алина Груднева

Атака дронов: в Подмосковье нашли обломки шести объектов

В Подмосковье обнаружили обломки шести объектов после атаки дронов на российскую столицу.

По данным Baza, найдены части от двух беспилотников и снарядов.

В селе Ильинское в поле и возле дома на Елисейской улице обнаружили обломки дрона самолетного типа.

В деревне Новинки обнаружили возле дома на улице Озерная металлические фрагменты неизвестного происхождения.

В деревне Жуковка куски снарядов и обломки дрона выявлены возле  дома и на участке в дачных кооперативах Новь и Ильинское. А в селе Ромашково металлический предмет упал на крыльцо частной школы "Лидер". Несколько осколков попали на крышу.

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