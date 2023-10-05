



Атака дронов в Курской области: СБУ обесточила важные военные объекты

В четверг, 5 октября, дроны Службы безопасности Украины атаковали Курскую область РФ, вследствие чего без электроэнергии остались важные военные объекты врага



"Военные объекты РФ были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области. Именно ее и атаковали дронами Службы безопасности Украины. Как следствие – российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было несколько суток", - сообщил источник агентству "Интерфакс-Украина".



Как известно, что это уже не первый блекаут в Курской области от СБУ.



"Предыдущий был 29 сентября, а до этого – 26 сентября. Тогда были поражены электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В общей сложности, СБУ организовала уже семь подобных атак на вражескую инфраструктуру", - подчеркнул источник в украинской спецслужбе.