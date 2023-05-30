Новости » Происшествия
30.05.2023 17:27 Алина Груднева

Атака дронов на Москву: в Барвихе нашли один из БПЛА

В элитном московском районе Барвиха нашли один из атаковавших российскую столицу дронов.

По данным росСМИ, правоохранители оцепили район.

На место происшествия были вызваны экстренные службы и саперы.

Между тем, появилась информация о том, что дроны, атаковавшие Москву, несли кумулятивные заряды времен СССР.

Shot сообщает, что речь идет о заряде КЗ-6, который был выпущен в 1987 году. Он представляет собой смесь тротила с гексогеном. Журналисты пояснили, что подобные заряды используются для пробивания защитных бронированных конструкций.

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