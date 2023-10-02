



Атака БПЛА в Смоленске: целью был авиазавод

В воскресенье, 1 октября, Смоленский авиационный завод был атакован беспилотниками UJ-22 Airborne.



По данным Telegram-канала Baza, в сторону города было запущено четыре дрона-камикадзе, из которых три летели в сторону предприятия.



Уточняется, что один беспилотник был сбит, еще три "подавлены" силами РЭБ. Осколки повредили крышу одного из цехов и упали на посадочную полосу аэродрома "Северный".



По предварительным данным, взрывной волной повреждены остекление в ТРЦ "Кутузов" и окна в нескольких квартирах местной девятиэтажки. Информация о пострадавших не поступала.

