



Атака БПЛА? Два энергоблока Новочеркасской АЭС выведены из строя

Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выведены из эксплуатации. По словам очевидцев, электростанцию атаковали беспилотники.



По предварительным данным, в атаке на электростанцию участвовали сразу несколько дронов. Предположительно, первые из них попытались атаковать в 2:30 утра.



По словам главы региона Василия Голубева на подстанции началось возгорание. Из-за пожара в итоге автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.



Сейчас же энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.



Официально информация об атаке беспилотников не подтверждена.