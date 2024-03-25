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Атака БПЛА? Два энергоблока Новочеркасской АЭС выведены из строя
25.03.2024 06:30 Аркадий Бочаровский

Атака БПЛА? Два энергоблока Новочеркасской АЭС выведены из строя

Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выведены из эксплуатации. По словам очевидцев, электростанцию атаковали беспилотники.

По предварительным данным, в атаке на электростанцию участвовали сразу несколько дронов. Предположительно, первые из них попытались атаковать в 2:30 утра.

По словам главы региона Василия Голубева на подстанции началось возгорание. Из-за пожара в итоге автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.

Сейчас же энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.

Официально информация об атаке беспилотников не подтверждена.

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