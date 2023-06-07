



Ассистентку Rammstein из России уволили из-за секс-скандала

Немецкая рок-группа Rammstein попрощалась с неофициальным кастинг-директором из России Аленой Макеевой. После секс-скандала коллектив прекратил сотрудничество с ассистенткой.



По информации источника, помимо увольнения музыкальная группа также обратилась к юридической фирме для расследования обвинений в сторону солиста Тилля Линдеманна. Они будут отслеживать происходящее на грядущих концертах артистов.



Согласно обвинениям именно Макеева находила женщин, которые приходили на скандальные вечеринки Линдеманна, где он домогался до поклонниц. Некоторые из них сообщили, что фронтмен группы добавлял им в напитки наркотические вещества.

