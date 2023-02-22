



Ашдод: женщину насмерть забили молотком



Вечером 21 февраля 40-летняя женщина скончалась от полученных травм после нападения мужчины, который вошел в ее квартиру и ударил ее молотком.



Ее муж, который был арестован полицией, и его причастность к инциденту пока не установлена, дал показания, что другой мужчина избил ее и скрылся из квартиры. Полиция Ашдода начала расследование обстоятельств инцидента, и сейчас также ведет расследование в отношении ее бывшего мужа.



Именно муж женщины пытался сообщить о случившемся в полицию, но по ошибке набрал 102, после чего пожарно-спасательные службы сообщили об этом в полицию. У женщины и ее бывшего мужа есть дети, и в прошлом полиция расследовала инциденты с применением насилия между ними. У женщины нет детей от нынешнего мужа, который был обнаружен на месте происшествия, на месте инцидента не было других людей.