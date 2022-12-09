



Ашдод: пенсионера-инвалида ждет тюрьма за неоплаченные штрафы за парковку

Пенсионера Григория Черкасского, который прикован к инвалидной коляске, могут посадить в тюрьму за два неоплаченных штрафа за парковку.



Мужчине 74 года, он живет в городе Ашдод, сообщает Times of Israel.



Ожидается, что пенсионер пробудет пять дней в тюрьме после того, как отказался заплатить за два парковочных талона, которые, по его словам, были "необоснованными". По информации прессы, у Черкасского есть разрешение на парковку, которое позволяет ему парковать свой автомобиль на местах для инвалидов.



"Я припарковал свою машину в хорошем месте, я думаю, что они выписали штраф, потому что поблизости был островок безопасности", - заявил мужчина.



Однако, муниципалитет Ашдода утверждает, что мужчина припарковался таким образом, что заблокировал движение и нарушил правила дорожного движения.



Пытаясь избежать уплаты штрафа, пенсионер попросил, чтобы его судили. Но слушания были отложены, и со временем штрафы увеличились до такой степени, что его попросили заплатить двойную первоначальную сумму.



"Поскольку между слушаниями прошло время, мне сказали, что я должен заплатить двойной штраф. Но это не моя вина - это потому, что они отложили слушания", - сказал Черкасский.



Столкнувшись с выбором между штрафом в 1000 шекелей и тюремным заключением, мужчина выбрал второй вариант.



"Я жду, когда они скажут мне, когда мне нужно начать свой приговор. Я очень расстроен и разочарован… Я прикован к инвалидной коляске и не могу парковаться на местах, не предназначенных для парковки инвалидов… Я живу в Ашдоде уже 30 лет, я никогда не ожидал, что город так относится к инвалидам", - сказал Черкасский.