



Ашдод: 6-летний ребенок в тяжелом состоянии после того как подавился конфетой

Шестилетний мальчик подавился мармеладной конфетой и был госпитализирован в медицинский центр "Ассута" в Ашдоде. Его состояние оценивается как очень тяжелое, ему вводят успокоительные и проводят вентиляцию легких.



Мальчик гулял с мамой, ел конфеты и вдруг задохнулся, закашлялся и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь. Медики провели ребенку сердечно-легочную реанимацию, но не смогли извлечь инородный предмет из дыхательных путей и эвакуировали его в больницу в критическом состоянии.



После того, как в больнице удалили застрявшую конфету, состояние мальчика стабилизировалось и он был переведен в детское отделение реанимации больницы для дальнейшего лечения.



Доктор Ноа Розенфельд, директор детского отделения интенсивной терапии и лечащий врач, сказала: "это очень прискорбный случай, который может случиться с любым ребенком В ближайшие дни мы узнаем, насколько серьезны повреждения. К сожалению, это не первый случай, когда необходимо спасать ребенка, подавившегося конфетами. Мой вывод таков, что следует по возможности избегать давать конфеты маленьким детям, особенно твердые и в больших количествах. И ни в коем случае не оставлять их наедине с конфетами. Кратковременный момент удовлетворения может привести к серьезному ущербу, родители — будьте бдительны".