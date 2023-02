Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Авария произошла, когда Шварценеггер ехал в воскресенье утром, 5 февраля, в районе западного Лос-Анджелеса. Актер находился за рулем своего внедорожника GMC, когда велосипедистка резко повернула налево и выехала на его полосу, столкнувшись с автомобилем. Удар был достаточно сильным, чтобы женщина слетела с велосипеда.



Источники из полиции Лос-Анджелеса сообщили СМИ, что, по крайней мере, три очевидца подтвердили эту версию событий. То есть в данном ДТП Шварценеггер не виноват. Ехавшую на велосипеде женщину срочно доставили в отделение скорой помощи для медицинского осмотра, поскольку она жаловалась на боль после столкновения. В отчете отмечается, что ее состояние стабильное.



Арнольда сфотографировали на месте происшествия, он общался с полицией после того, как убедился, что с женщиной все хорошо. Велосипед пострадавшей Шварценеггер отвез в мастерскую в центре города для ремонта.

