



Армия РФ забрасывает Украину ракетами С-300. Подробности

В понедельник, 27 марта, армия РФ в очередной раз нанесла ракетные удары по украинским городам.



По городу СЛАВЯНСК Донецкой области враг ударил ракетами С-300, в результате чего разрушены административные здания, пять многоэтажек и семь частных домов. К сожалению, 1 человек погиб и 25 получили ранения. Данные не окончательны, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.



"Разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов – таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянска. Рашисты ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С-300", – написал Кириленко.



Он добавил, что в это же время ракетному удару подверглась ДРУЖКОВКА – две ракеты С-300 попали в детский дом и практически полностью его разрушили.



"По предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших в настоящее время нет. Относительно количества жертв в Славянске информация меняется – идет спасательная операция. О ее ходе буду сообщать дополнительно", – добавил Кириленко.



Как позже сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, очередной удар ракетой С-300 произошел сегодня около 10.30. "По состоянию на 12:15 известно об одном погибшем и 25 раненых, среди которых - ребенок", - сообщил Лях.







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Обстрел Славянска прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский, заверив, что врагу придется ответить.



Украина не простит издевательств над нашими людьми, смертей и ранений, заверил глава государства в своем посте в Telegram-канале.



"Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Страна-агрессор обстреляла наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. На месте работают все службы. Предоставляется помощь. Продолжается разбор завалов", – написал президент.



Зеленский обнародовал видео последствий обстрела. На кадрах видны поврежденные жилые дома и горящие легковые автомобили.



"Враг должен знать: Украина не простит издевательств над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", – заверил президент.







Заявили о "прилете" и жители временно оккупированного ДОНЕЦКА – в районе детской больницы, именно там над городом виднелся густой столб дыма. А Telegram-канал "Новости Донбасса" выложил попавшие в Сеть видео с места происшествия.







"В Донецке – сильный "прилет" в районе детской больницы в Калининском районе", – написали местные пропагандисткие издания.



Вместе с тем, подробности этой ситуации ныне пока неизвестны. В соцсетях активно распространяются кадры с места вероятного "прилета".



Напомним, сегодня ночью взрывы прогремели в Славянске и Краматорске. В регионе была объявлена воздушная тревога. Шумно было утром в понедельник и в оккупированных Мариуполе и Мелитополе. Там утренние "хлопки" вызвали нешуточную панику среди оккупантов.



