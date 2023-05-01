



РФ нанесла ракетный удар по Павлограду: 50 домов повреждены, 25 человек ранены

Ночью 1 мая армия РФ дважды атаковала Днепропетровскую область, выпуская ракеты по Павлограду и Павлоградскому району. В результате известно, что 25 человек получили ранения, более 50 домов повреждены.



"Нашим защитникам удалось сбить 7 ракет. Благодарность всему личному составу за то, что защищают Днепропетровщину", - написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.



По его словам, за помощью медиков обратилось 25 человек, из них трое – дети. По предварительным данным, двух женщин 1967 и 1978 годов рождения, а также мужчину 1995 года рождения пришлось госпитализировать.



"В самом Павлограде изуродовано промышленное предприятие, 19 многоквартирных и 25 частных домов, 3 школы и столько же детсадов, полдесятка магазинов. Также произошли пожары, спасатели работают", - отметил он.



Сообщается, что в других громадах области тоже есть поврежденные здания: в Вербковской ТГ это около 40 домов, еще 2 – в Юрьевской ТГ, в Межирицкой ТГ изуродована школа.







Информацию о том, что в Павлограде вследствие вражеских обстрелов 25 раненых, среди них трое детей, подтвердил и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание. Досталось Павлоградскому району. Предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое – дети", – написал он в Telegram-канале.

В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали.

В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской – повреждены почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа.

На местах прилетов работают все службы. Информация уточняется.





Напомним, ночью, 1 мая, войска

РФ атаковали Украину

с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.



Украинские силы ПВО уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы.



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