



Армия РФ обстреляла Херсонщину: 6 человек погибли, 10 ранены среди них – ребенок

Армия РФ обстреляла Херсонскую область. В результате атак 6 человек погибли, еще 10 – получили ранения, в том числе ребенок.



Эту информацию обнародовал руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.



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По его данным, только за минувшие сутки противник совершил 58 обстрелов, выпустив 347 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Были обстреляны жилые кварталы населенных пунктов области, административные здания и магазин в Херсонском районе.



По Херсону враг выпустил 43 снаряда. Попали по медучреждению, магазину, заправочным станциям и автомойке в Херсоне.



"Херсон. Вчера вечером (16 ноября – ред.) почти час в городе звучали непрерывные взрывы. Враг безжалостно бил по Центральному и Днепровскому районам. Целью для российских террористов стали обычные дома херсонцев, медучреждение, заправочные станции, магазин, автомойка. Эти обстрелы унесли жизни трех женщин, еще шестеро горожан получили ранения. Четверо пострадавших, среди них 15-летний ребенок, сейчас находятся в больнице. О них беспокоятся наши врачи", – написал Прокудин и выложил видео последствий очередного российского террора.



