



Армия Ливана приведена в боеготовность: UNIFIL следит за ситуацией

Ливанская армия приведена в состояние полной боевой готовности после инцидента, в ходе которого во время инженерных работ ЦАХАЛа ковш от бульдозера якобы пересек демаркационную линию на границе.



Об этом в воскресенье, 22 января, сообщило государственное национальное информационное агентство Ливана.



Армия была приведена в боевую готовность на фоне напряженности из-за инженерных работ ЦАХАЛа. Ливанские военные объявили, что израильские бульдозеры и солдаты двинулись к забору безопасности на юге страны и пересекли "голубую линию".



Миротворцы UNIFIL были отправлены в район, о котором идет речь, и на время остановили работы израильских военных. Уточняется, что "голубые каски" остались там, чтобы предотвратить любую эскалацию.



Как сообщили в Армии обороны Израиля, 19 января инженерные работы были продолжены в координации с миротворческими силами ООН в Ливане.

