



Арктическое вторжение: В Петербурге зафиксирована самая холодная ночь этой зимы

Минимальная температура воздуха составила –12,7 градуса.



Жители Северной столицы пережили 5 января самую холодную ночь с начала зимы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.



“Начало арктического вторжения в Санкт-Петербурге ознаменовалось самой холодной ночью зимнего сезона. Минимальная температура воздуха составила –12,7 градусов”, — сообщил Михаил Леус.



Как уточнил синоптик, прежде в городе на Неве в лидерах был осенний день — 27 ноября. Тогда столбик термометра опустился до –10,4 градуса.

Специалист также поделился прогнозом погоды на день. Он объяснил, что нынешняя ситуация формируется под влиянием периферии скандинавского антициклона.



“Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха −7…−9 градуса, в Ленинградской области −6…−11 градуса, местами до −15 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/с”, – добавил Михаил Леус.