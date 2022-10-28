Архангельска область: в толпу срочников влетел контрактник на КАМАЗе
В России набирают обороты инциденты с военнослужащими на фоне частичной мобилизации.
По данным росСМИ, в этот раз инцидент произошел в Архангельской области.
Уточняется, что на
колонну срочников наехал контрактник на КАМАЗе.
В результате происшествия два человека погибли, 11 получили ранения. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
Водителя КАМАЗа идентифицировали как 22-летний Исрапил. Подробности инцидента выясняются. По факту наезда начато расследование.