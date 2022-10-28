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Архангельска область: в толпу срочников влетел контрактник на КАМАЗе
28.10.2022 12:30 Алина Груднева

Архангельска область: в толпу срочников влетел контрактник на КАМАЗе

В России набирают обороты инциденты с военнослужащими на фоне частичной мобилизации.

 
По данным росСМИ, в этот раз инцидент произошел в Архангельской области.
 
Уточняется, что на  
колонну срочников наехал контрактник на КАМАЗе.
 
В результате происшествия два человека погибли, 11 получили ранения. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали. 
 
Водителя КАМАЗа идентифицировали как 22-летний Исрапил. Подробности инцидента выясняются. По факту наезда начато расследование.

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