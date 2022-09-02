



Аргентина: вице-президенту Киршнер угрожали оружием возле ее дома

В четверг вице-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер угрожал мужчина с оружием возле ее дома в Буэнос-Айресе. Мужчина вышел из толпы, когда Киршнер приветствовала сотни сторонников возле своего дома.



"Мужчина направил огнестрельное оружие ей в голову и нажал на курок. Кристина все еще жива, потому что по какой-то еще не подтвержденной причине пистолет… не выстрелил", — сказал президент Альберто Фернандес в телеобращении, добавив, что оружие было заряжено пятью пулями.



"Это самое серьезное событие, через которое мы прошли с тех пор, как Аргентина вернулась к демократии", — сказал он.



Министр экономики Серхио Масса выразил свою поддержку вице-президенту, написав в Твиттере: "Когда ненависть и насилие превалируют над обсуждением идей, они разрушают общество и порождают ситуации, подобные сегодняшней попытке убийства".

Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio.

Toda mi solidaridad a @CFKArgentina y su familia. Y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades. — Sergio Massa (@SergioMassa) September 2, 2022

По данным полиции, мужчина был задержан, а "оружие было обнаружено в нескольких метрах от места происшествия".Министр безопасности Анибал Фернандес заявил, что теперь власти будут анализировать отпечатки пальцев для получения дополнительной информации.Местные СМИ сообщают, что подозреваемый — 35-летний бразилец.Кристина Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины два срока с 2007 по 2015 год. Она была политической фигурой, вызывающей разногласия, в настоящее время ее обвиняют в коррупции при заключении контрактов на общественные работы в южном регионе Патагонии.Прокуратура обвиняет вице-президента в обмане государства и планировании отвлечения государственных средств во время своего президентства и требует пожизненного запрета на участие в политике и 12-летнего тюремного заключения.Киршнер обвинения отрицает. Вердикт ожидается в конце года.