



Арестованы трое подозреваемых в попытке нападения на протестующих

Полиция и ШАБАК арестовали троих подозреваемых, которые планировали совершить нападение на протестующих в Иерусалиме.



В социальных сетях было распространено видео, на котором они угрожали причинить вред демонстрантам.



"У нас есть яйца, у нас есть ножи, у нас есть оружие. Мы направляемся в Иерусалим", - сказали они на камеру.



Полиция и ШАБАК, выявив видео, начали расследование. Вечером, 27 марта, трое подозреваемые были найдены на демонстрации возле "Синема Сити" в Иерусалиме. Один из них имел при себе легальное оружиею



Подозреваемыми оказались жителями Явне и близлежащих районов в возрасте 26, 25 и 17 лет. Сегодня, 28 марта, суд отпустил их под домашний арест.

