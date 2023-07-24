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Арестованы шестеро протестующих, блокировавших подъезды к Кнессету
24.07.2023 11:12 Евгения Маркова

Арестованы шестеро протестующих, блокировавших подъезды к Кнессету

Полиция сообщает, что они арестовали шестерых протестующих за игнорирование приказов офицеров во время перекрытия дорог возле Кнессета этим утром.

В заявлении полиции протестующие обвиняются в драках с офицерами и попытках обрушить баррикады, в результате чего полицейские применили водометы и конных офицеров для разгона демонстрантов.

Видео показывает, как члена Кнессета от лейбористской партии Нааму Лазими обливают водометом, когда она стоит в живой цепи с протестующими.

 

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